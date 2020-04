Lothar Binding tritt nicht mehr an

Region.Die Nachricht ist nicht überraschend. Viele Genossen in der SPD wissen schon, dass der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Lothar Binding, der am Mittwoch 70 Jahre alt wurde, nicht mehr zur nächsten Wahl antreten wird. Nach fast einem Vierteljahrhundert im Parlament geht der Finanzpolitiker 2021 neue Wege.

Als finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion hat Binding die Arbeitsgemeinschaft Finanzen geleitet und war Mitglied im Finanzausschuss. Ihm ging es stets mehr um die Gesetzgebung als um die Repräsentation. Er hat an vielen Gesetzen zur Bekämpfung von Steuerumgehung und zur wirksamen Finanzmarktregulierung erfolgreich mitgearbeitet. Zudem hat sich Binding auch für den Nichtraucherschutz in Deutschland eingesetzt. In Zusammenarbeit mit dem DKFZ Heidelberg leitete er eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative ein, die am Ende für rauchfreie Restaurants gesorgt hat. zg

