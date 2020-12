Lothar Quast verabschiedet

Mannheim.Der Mannheimer Bau- und Sportbürgermeister Lothar Quast geht nach 32 Jahren im Rathaus zum Jahresende in den Ruhestand. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag überreichte ihm Oberbürgermeister Peter Kurz die Entlassungsurkunde. Vier Amtsperioden hat der 65-Jährige ab 1989 skandalfrei gemanagt, drei Mal wurde der Sozialdemokrat wiedergewählt. Bis 2013 war er auch für den Bereich Umwelt zuständig, der danach in ein eigenes (grünes) Dezernat wanderte.

In seine Amtsperioden fielen unter anderem die Entstehung des Stadtteils Im Rott, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die Eröffnung des Carl-Benz-Stadions und der Bau der SAP Arena. Ende der 1990er Jahre lag der Schwerpunkt des Städtebaus auf der Innenentwicklung – und dabei besonders auf dem Reparatur-Vorhaben „Kurpfalzachse“ zur 400-Jahr-Feier der Stadt 2007. Die Bürger konnten bei vielen Planungen mitreden, mit ein Verdienst Quasts. Eine im neuen Technischen Rathaus geplante Verabschiedungsfeier soll 2021 nachgeholt werden. aph

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020