Ludwigshafen macht Tempo bei Stadtstraße

Ludwigshafen.Die neue Stadtstraße, die ab Ende 2025 als Ersatz für die Hochstraße Nord gebaut werden soll, könnte durch eine leichte Verschwenkung von zehn bis 15 Metern in Richtung Süden bereits zwei Jahre früher als geplant fertig werden. Der Ludwigshafener Stadtrat befürwortete in einer langen Sondersitzung zur Hochstraßen-Situation eine geringfügige Trassenänderung, der die Planfeststellungsbehörde allerdings noch zustimmen muss. Man werde nicht riskieren, dass man mit den Planungen nochmals von vorn anfangen muss, versprach Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Voraussetzung für die Verlegung der Stadtstraße ist allerdings der Abriss des 15-stöckigen Rathauses. Es soll an ähnlicher Stelle neu gebaut werden. Die Kosten dafür werden auf etwa 300 Millionen Euro geschätzt. ott

