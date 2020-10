Luftfilter kontrovers diskutiert

In den Schulen wird auch bei niedrigen Temperaturen häufig gelüftet. © dpa

Mannheim/Rhein-Neckar.Die deutschen Schulen lüften vorbildlich gegen Corona – auch in Mannheim. Bei kaltem Wetter stößt das nicht bei allen auf Begeisterung: Man habe Verständnis für die Maßnahme, hoffe aber auch auf „andere Lösungen wie etwa Luftfilter“, sagt Oskar Weiß vom Mannheimer Schulbeirat. Thorsten Papendick, Vorsitzender des Mannheimer Gesamtelternbeirates, schließt sich an, er sehe in Luftfiltern die Möglichkeit zur „Entschärfung“ der Kältesituation.

Nach Recherchen des ARD-Magazins „Monitor“ nutzen einige deutsche Landesbehörden wie das Staatsministerium Baden-Württemberg selbst Luftfilter – während sie mit Förderprogrammen für die Schulen zögern: Nach Angaben des Kultusministeriums stellt das Land Baden-Württemberg kein Geld für Luftfilteranlagen zur Verfügung, sondern verweist auf die Kommunen als Schulträger und auf allenfalls ergänzenden Einsatz der Filter.

Derweil hat Rheinland-Pfalz in dieser Woche ein Sechs-Millionen-Euro-Förderprogramm für mobile Luftreiniger in Schulen beschlossen. Das stehe allerdings nur für Räume zur Verfügung, die schlecht zu belüften seien, so eine Sprecherin des Bildungsministeriums auf Nachfrage. Für alle anderen Schulklassen gilt: weiter lüften. Diese ständigen Unterbrechungen des Unterrichts könnten per Luftreiniger verhindert werden, sagt Mathias Kurz, Lüftungstechniker aus Hanhofen (Rhein-Pfalz-Kreis), im Gespräch mit dieser Redaktion. see/soge

