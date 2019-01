Lungenärzte warnen vor „Angstmacherei“

Berlin/Mannheim.Mehr als hundert Lungenspezialisten bezweifeln den gesundheitlichen Nutzen der aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide (NOx). Sie sehen derzeit keine wissenschaftliche Begründung, die die konkret geltenden Werte rechtfertigen würde, wie es in einer gestern veröffentlichten Stellungnahme heißt.

Unterzeichnet wurde das Papier auch von Florian Bornitz, Oberarzt an der Thoraxklinik in Heidelberg. Auf Anfrage dieser Zeitung sagte er: „Natürlich sind wir nicht dafür, dass möglichst viel Feinstaub produziert wird.“ Aber es sei wichtig, die Diskussion sachlich zu führen. „Deshalb sollte man noch mal genau prüfen, wie groß die gesundheitlichen Risiken durch die Belastung in den Städten wirklich sind und wo nur Angstmacherei betrieben wird“, betonte der Mediziner.

In der Stellungnahme heißt es, viele Studien, die Gefahren durch Luftverschmutzung zeigen sollen, hätten erhebliche Schwächen. Zudem seien Daten in der Vergangenheit einseitig interpretiert worden. Die Lungenexperten fordern deshalb, dass relevante Untersuchungen neu bewertet werden. Die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) – der Jahresmittelwert darf 40 Mikrogramm pro Kubikmeter in der Außenluft nicht überschreiten – gelten in der EU seit 2010. Sie beruhen auf einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch für Feinstaub gibt es je nach Partikelgröße Grenzwerte. An Orten, an denen Grenzwerte über längere Zeit deutlich überschritten werden, drohen zum Beispiel Fahrverbote für Autos mit besonders hohem Schadstoffausstoß.

In Mannheim geben derweil gegen den Trend wieder höhere Stickoxidwerte Rätsel auf. Am Friedrichsring wurden trotz sinkender Verkehrsbelastung bereits seit Juli vergangenen Jahres steigende Messdaten ermittelt. Bei der mit Mannheim vergleichbaren Messstation Heinigstraße in der Ludwigshafener Innenstadt gehen die Messwerte indessen nach unten. dpa/lang/tat

