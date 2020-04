Lyrik aus dem Garten fürs Internet

Lorsch.Lyrik an ungewöhnlichen Orten – damit hatten die Aktiven des Lorscher Leseschwarms in den vergangenen Jahren regelmäßig an die 100 Zuhörer begeistert. Rezitiert wurde etwa am Bahnhof oder auf dem Friedhof. Am Montag trugen die Akteure ihre Texte jedoch in ihren heimischen Gärten vor. Statt Publikum schaute eine Kamera zu und ein Mikrofon lauschte den Vorträgen. Die so festgehaltenen kulturellen Beiträge in Zeiten der Corona-Pandemie sollen aber natürlich dennoch öffentlich dargeboten werden. Sie sind morgen (8.) sowie am Mittwoch kommender Woche (15.) ab 19 Uhr über die Homepage der Stadt Lorsch abrufbar. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.04.2020