Maas betont Reformen

Berlin.Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Bedeutung der Menschenrechte in Saudi-Arabiens Modernisierungsprozess hervorgehoben. Nach einem Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud in Berlin sagte der SPD-Politiker am Mittwoch: „Wir erkennen die Schritte Saudi-Arabiens zur Modernisierung ausdrücklich an. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass dieser eingeschlagene Weg vor allem dann erfolgreich ist, wenn sich gesellschaftliche Teilhabe und die Rolle der Menschenrechte entsprechend entwickelt.“

Die Beziehungen der beiden Länder bezeichnete Maas als vielseitig, komplex und auf vielen Feldern nicht einfach. Al Saud sagte, im Gespräch sei es unter anderem um grüne Energie, Umweltschutz und die Handelsbeziehungen der Länder, aber auch die Kooperation während der Corona-Pandemie gegangen. Das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten kommentierte Faisal bin Farhan nur zurückhaltend. dpa

