Maas pocht auf Vereinbarung zu Familiennachzug

Amman.Durchsuchung des Außenministers: Bei seinem Besuch in Jordanien hat Heiko Maas (SPD) gestern die Visastelle der Deutschen Botschaft in Amman besichtigt. Maas durchlief den Weg der Antragsteller und musste sich auch der Sicherheitskontrolle unterziehen. 2017 hatte die Stelle mehr als 15 000 Anträge auf Einreise nach Deutschland bearbeitet. Er wolle sich ein Bild vom Ablauf machen, so Maas. „Denn es nützt nichts, im fernen Berlin schöne Gesetze zu schreiben, die vor Ort dann nicht mehr praktizierbar sind.“ Auch warnte er die Union davor, vom vereinbarten Kompromiss zum Familiennachzug von Flüchtlingen abzurücken. dpa