Maaßens Beförderung nun doch gekippt

Berlin.Der bisherige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird Sonderberater im Bundesinnenministerium. Er werde im Rang eines Abteilungsleiters für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein, teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einem Spitzentreffen der Koalition gestern Abend in Berlin mit. Seine Besoldung bleibe unverändert.

Damit ist die Beförderung zum Innenstaatssekretär vom Tisch und offenbar ein zentraler Streitpunkt zwischen den Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD beigelegt.

SPD-Chefin Andrea Nahles begrüßte die Einigung der Koalitionsspitzen auf Maaßens Versetzung ins Bundesinnenministerium. „Wir haben eine Lösung gefunden. Es ist ein gutes Signal, dass die Koalition in der Lage ist, die öffentliche Kritik ernst zu nehmen und sich selbst zu korrigieren“, erklärte sie in Berlin.

Nach dem im Kanzleramt verabredeten Kompromiss der Parteichefs von CDU, CSU und SPD wird Maaßen anders als zunächst geplant nicht zum Staatssekretär befördert und erhält auch keine höhere Besoldung als bisher. „Sein Tätigkeitsbereich wird nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun haben“, betonte Nahles. Nach umstrittenen Äußerungen Maaßens zu rechten Ausschreitungen in Chemnitz hatte die SPD dessen Ablösung gefordert.

Seehofer sagte, „zusätzliche Mittel sind nicht erforderlich“. Maaßens neuer Posten werde unmittelbar beim Bundesminister angesiedelt. Zuständig sein werde er unter anderem für die Aushandlung von Abkommen für Rückführungen von Asylbewerbern, die gemeinsame europäische Sozialpolitik und Vereinbarungen mit afrikanischen Staaten in der Flüchtlingspolitik.

Der Druck auf die Koalitionäre hatte am Wochenende besonders aus den Reihen der SPD noch zugenommen. Die Sozialdemokraten in Baden-Württemberg verlangten auf einem Parteitag Seehofers Rücktritt. Der Landesvorstand um Parteichefin Leni Breymaier hielt in einem schriftlichen Beschluss fest: „Auch Innenminister Horst Seehofer muss gehen.“ dpa/pre

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018