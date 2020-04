Macher mit Herz

Walldorf.80 Jahre – doch die ganz große Feier bleibt aus: Wenn Dietmar Hopp an diesem Sonntag Geburtstag feiert, dann macht er das nur im kleinen Kreis. Wegen der Corona-Krise kann der Jubilar nicht wie geplant mit der Familie an diesem Wochenende nach Südfrankreich fahren, sondern stößt mit Frau Anneliese in Walldorf an. Ohnehin hat der Mäzen der TSG Hoffenheim in diesen Tagen viel Trubel erlebt: Erst die üblen Fan-Anfeindungen in der Bundesliga, dann zuletzt die Gerüchte um den Corona-Impfstoff, den das Pharmaunternehmen CureVac entwickelt, dessen Mehrheitseigner Hopp ist. Dietmar Hopp engagiert sich vielfältig, weit über den Sport hinaus und in das soziale Leben vieler Menschen hinein. Diese Redaktion blickt in dieser Ausgabe auf das Wirken des Mitgründers von SAP. seko (Bild: Imago)

