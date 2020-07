Mädchentraum Kerwekönigin

Einhausen.Später einmal Kerwekönigin zu werden, ist in Einhausen sicherlich der Traum zahlreicher Mädchen. In diesem Jahr wird er für keine Anwärterin in Erfüllung gehen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen fällt die Kerwe samt Umzug und Ball aus, die bestehende Hoheit Alexandra Grüner bleibt daher ein Jahr länger im Amt. In einer Serie stellt diese Zeitung einige Kerweköniginnen vergangener Jahrzehnte vor. Den Auftakt macht Simone Gärtner, geborene Weber, die sich 1998 die Krone aufsetzen durfte. Noch gut erinnert sie sich an ihren großen Auftritt im Prunkwagen mit champagnerfarbenem Kleid und an ihre Rede beim 80. Geburtstag von Franz Hartnagel. kel

