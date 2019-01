Märchenhafte „Winterlichter“ im Luisenpark

Mannheim.Mehr als 700 Scheinwerfer tauchen den Mannheimer Luisenpark in ein ganz besonderes Licht. Am Wochenende starteten zum fünften Mal die „Winterlichter“. Bis zum 24. Februar wird nun wieder ein Teil des Parks jeden Abend bunt erleuchtet. Ein Rundgang führt vom Haupteingang durch verschiedene Bereiche. Der Illuminator Wolfgang Flammersfeld hat die bunte Märchenwelt in dem Stadtpark in den vergangenen Wochen erschaffen. Das Interesse an der Veranstaltung war am Wochenende so groß, dass es bei der Eröffnung am Samstagabend zu langen Warteschlangen am einzigen geöffneten Eingang des Parks kam. Bild: Blüthner

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019