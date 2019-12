Märchenhafte Wintershow im Varieté Pegasus

Bensheim.Das Varieté-Theater Pegasus in Bensheim ist am Freitag in seine neue Winterspielzeit gestartet. Der Titel „Once upon a time – Es war einmal“ ist dabei Gesetz. Die Zuschauer erleben eine märchenhafte Aufführung mit internationalen Künstlern. Durch das Programm führt Christine Gogolin, die nicht nur als exzentrische Märchenkönigin die Lacher auf ihrer Seite hat, sondern ebenso als begnadete Opernsängerin für Begeisterung sorgt. Ihre Darbietung ist einer von vielen Höhepunkten in der Show, die noch bis zum 2. Februar läuft.

Für Staunen im Publikum sorgte bei der Premiere unter anderem auch Shena Tschofen (Bild) mit ihrem Cyr Wheel – einem Sportgerät ähnlich dem Rhönrad. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.12.2019