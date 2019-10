Magnet für Modellbauer

Lampertheim.Die Modellbaubörse in Lampertheim hat inzwischen eine lange Tradition: Zum 66. Mal fand sie am Wochenende in und vor der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Parkplätze waren als Veranstaltungsfläche im Freien erneut dazugenommen worden, weil die Branche derzeit zu boomen scheint.

Über 300 Aussteller hatten diesmal in Lampertheim ihre Stände aufgestellt – professionelle Händler genauso wie private Sammler. In der Halle herrschte dichtes Gedränge. Denn Tüftler waren nicht nur aus Hessen, sondern auch aus den benachbarten Bundesländern nach Lampertheim gekommen. Sie fanden auf der Börse viele Liebhaberstücke von Oldtimern bis zu modernen Drohnen. off

© Südhessen Morgen, Montag, 21.10.2019