Mahnung kommt vor der Rechnung

Schwetzingen.Eine Mahnung vor der Rechnung im Briefkasten? So hat es ein Leser dieser Zeitung erlebt. Das machte ihn stutzig und er forschte nach.

Heraus kam: Etwa zehn seiner erwarteten Briefe sind nicht in seiner Wohngegend – dem Kleinen Feld in Schwetzingen – angekommen. Bereits im April 2019 fiel ihm auf, dass ihn erwartete Post nicht erreichte. „Der Verlust anderer Schreiben lässt sich nur erahnen“, sagt er – und ihm ging es nicht allein so: Freunde in der Essener Straße hatten das gleiche Problem. Bei der Hauptpost in Schwetzingen fühlte man sich nicht zuständig, also beschwerte sich der Leser Anfang des Jahres bei der zuständigen Stelle in Bonn. Wieder kein Erfolg. Und das Dilemma hält offensichtlich weiter an. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020