Mahnwachean Fabriken

Mannheim.Der Widerstand gegen mögliche Werksschließungen und Jobverluste bei Südzucker wächst. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat für Freitag zu Mahnwachen an Fabriken aufgerufen, unter anderem in Offstein bei Worms und in Ochsenfurt (Bayern). „Werksschließungen sind die letzte, nicht die erste Alternative“, so die Gewerkschaft. Der Mannheimer Südzucker-Konzern will pro Jahr bis zu 100 Millionen Euro sparen und deutlich weniger Zucker produzieren. Sowohl Fabriken als auch Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Aufsichtsrat tagt

Nach Informationen dieser Zeitung kommt der Aufsichtsrat am kommenden Montag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Dabei könnten die Schließungen der Werke Warburg (Nordrhein-Westfalen) und Brottewitz (Brandenburg) besiegelt werden. Mitarbeiter der beiden Fabriken wollen nächste Woche nach Mannheim reisen, um gegen das drohende Aus zu protestieren. jung

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019