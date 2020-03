Maidhof mit DHB in Bensheim

Bensheim.Für die HSG Bensheim/Auerbach ist heute im Heimspiel der Frauenhandball-Bundesliga ein Sieg Plicht gegen den nordhessischen Rivalen HSG Bad Wildungen, der auf Platz zwölf zu dem Trio gehört, das die beiden Absteiger unter sich ausmachen wird. Besonders interessant für die Zuschauer: In dieser Partie stehen die beiden besten Torschützinnen der Liga auf der Platte. Julia Maidhof führt das Ranking mit 138 Treffern klar an, dahinter folgt schon die Bad Wildungenerin Sabine Heusdens (103).

Inzwischen spielten zwei weitere Personalien bei den Flames in dieser Woche eine Rolle. Julia Maidhof wurde von Bundestrainer Henk Groener für die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien am 25. März auswärts und am 29. März in Bietigheim nominiert. Die Vorbereitung auf die beiden Partien bestreitet das Nationalteam vom 18. bis 23. März in Bensheim, wo das DHB-Team schon im Februar trainierte.

Die HSG setzte den Reigen ihrer Vertragsverlängerungen fort: Die österreichische Nationalspielerin Ines Ivancok, die im vergangenen Jahr aus Bietigheim kam, gab ihre Zusage auch für die Saison 2020/21. kr/red

