Maifeld-Derby: Einmal noch feiern, dann Pause

Mannheim.Im Sommer 2020 wird es am Mannheimer Reitstadion weder das Maifeld-Derby noch das Zeltfestival Rhein-Neckar geben. Das sagte Veranstalter Timo Kumpf im Interview mit dieser Zeitung. 2021 soll es aber weitergehen. „Die Pause hat einzig und allein persönliche Gründe“, erklärte der Chef der Agentur Delta Konzerte. Er habe fast zehn Jahre lang sein Leben nach dem Maifeld-Derby ausgerichtet. „Jetzt muss sich das Festival auch mal nach mir richten.“ Für das Maifeld-Derby 2019 vom 14. bis 16. Juni kündigte er unter anderem mit Hot Chip, Balthazar, Tocotronic und The Streets zugkräftige Programmpunkte an. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.02.2019