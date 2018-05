Maimarkt im Endspurt

Anzeige

Mannheim.Heute biegt der Maimarkt auf die Zielgerade ein. Am letzten Veranstaltungstag erwarten die Organisatoren von der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft noch einmal einen Gästeansturm. Gestern wurde der 300 000. Besucher begrüßt, am Ende des vorletzten Messetages lag die Zahl bei 317 000. Heute geht auch das 55. Reitturnier zu Ende. Höhepunkt ist ab 14 Uhr das 11. Internationale Badenia-Springreiten. Am Maimarktdienstag locken die Aussteller mit Rabatten. „Alles muss raus“, hieß es gestern an vielen Ständen. Im Zelt der Handwerkskammer dreht sich alles um Berufsorientierung. Schüler präsentieren ihre Arbeiten. dir