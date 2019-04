Maimarkt lockt die Massen

Am Wochenende besuchten Tausende den Maimarkt. © Blüthner

Mannheim.Zigtausende Besucher sind am Wochenende auf das Maimarktgelände geströmt. Seit Samstag, dem ersten Tag, waren es bisher laut Veranstalter insgesamt 63 000 Interessierte. Noch bis Dienstag, 7. Mai, zeigen 1400 Aussteller rund 20 000 Produkte und Dienstleistungen – zum Beispiel aus dem Handwerk und aus der Landwirtschaft. In seiner Eröffnungsrede am Samstag lobte Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann, dass der Klimaschutz eine wichtige Rolle auf dem 406. Maimarkt spielt. Denn dieses Jahr neu auf der Regionalmesse ist die Sonderschau „Rheines Wasser“ zu Plastikmüll in Gewässern. Auch für Familien hat der Maimarkt einiges zu bieten: Ebenfalls zum ersten Mal ist die Schau „Games for Families“ zu Gast – also Spiele für Familien. ham

