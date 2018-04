Maiway mit 40 Bands

Anzeige

Bensheim.Zum 16. Mal wird das Festival Maiway am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt Tausende Musikfans aus der ganzen Region nach Bensheim locken.

Am Mittwoch, 9. Mai, spielen insgesamt 40 Bands auf 27 verschiedenen Bühnen in der Innenstadt. An altbekannten ebenso wie an neuen Schauplätzen kann man in dieser Nacht Livemusik am laufenden Band erleben – ob klassischer Rock, Pop, Blues, Jazz oder auch Salsa.

Neben dem roten Strich, der alle Locations verbindet, soll wieder ein ausgefeiltes Lichtkonzept für ein besonderes Ambiente sorgen. red