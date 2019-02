Maklerkosten – Käufer sollen entlastet werden

Berlin/Mannheim.Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will durchsetzen, dass beim Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern künftig derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt – so wie das schon bei Vermietungen der Fall ist. Doch innerhalb der schwarz-roten Bundesregierung deutet sich Streit an; und auch die Makler sind aufgeschreckt.

Ziel ist es, die in Deutschland hohen Kaufnebenkosten zu senken. Die Käufer könnten nach Rechnungen des Justizministeriums bis zu drei Milliarden Euro pro Jahr sparen, wie aus dem Gesetzentwurf des Ministeriums hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dahinter steckt die Annahme, dass Verkäufer künftig seltener einen Makler beauftragen werden, wenn sie selbst dafür zahlen müssen.

Gegenwind aus der Union

Die Maklergebühr schwankt je nach Bundesland zwischen 5,95 und 7,14 Prozent des Kaufpreises. In Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Brandenburg zahlt der Käufer die Provision komplett, in den anderen Ländern – darunter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – wird sie in der Regel zwischen Käufer und Verkäufer geteilt.

Michael Voigtländer, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft, erwartet durch Barleys Vorschlag eine Entlastung der Käufer. Der Immobilienverband IVD rechnet dagegen damit, dass der Plan nach hinten losgeht. Wenn Verkäufer die Maklercourtage auf den Kaufpreis umlegten, falle auch mehr Grunderwerbsteuer an. Auch Andreas Paul vom Eigentümerverband Haus und Grund in Mannheim sieht die Pläne kritisch. „Es stellt sich die Frage, ob sie wirklich das bringen, was man sich erhofft.“

Gegenwind gibt es zudem vom Koalitionspartner. Nach Prüfung sei man zum Ergebnis gekommen, „dass dieses Instrument untauglich ist“, sagte Marco Wanderwitz (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär des Innenministeriums. dpa/mad

