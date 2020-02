Mammutprojekt für Bergsträßer Trio

Bergstraße.Der 20-jährige Frederic Heigel hat sich zusammen mit zwei Freunden einer Mammutaufgabe angenommen: Der Heppenheimer will mit Pascal Schmitt aus Biblis und Maurice Docter aus Lampertheim eine Website aufbauen, die Angehörige nach dem Tod eines Menschen bei Aufgaben im Netz unterstützen soll. Denn wenn ein Nutzer stirbt, wird es kompliziert in der Online-Welt. Facebook beispielsweise bietet verschiedene Wege an, wie mit dem eigenen Profil verfahren wird, wenn man stirbt oder man sich selbst nicht mehr darum kümmern kann – wenn aufwendige Voraussetzungen erfüllt sind. Aber die meisten Menschen nutzen nicht nur Facebook, sondern auch weitere Seiten, um die sich Angehörige in Zeiten der Trauer kümmern müssen. red

