Manager abgesetzt

Heidelberg.In der Affäre um den Heidelberger Bluttest auf Brustkrebs gibt es erste personelle Konsequenzen. Markus Jones, bislang stellvertretender kaufmännischer Geschäftsführer des Heidelberger Universitätsklinikums und Leiter der Rechtsabteilung, wurde nach Angaben des Klinikums mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Jones war als Geschäftsführer der Tochterfirma TTH maßgeblich an der Gründung von Hei-screen beteiligt. Das Unternehmen sollte die Vermarktung des Bluttests übernehmen. An einer PR-Kampagne, an der auch die Heidelberger Frauenklinik beteiligt war, gab es von Fachgesellschaften harsche Kritik. mad

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019