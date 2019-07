Manege frei im Bürstädter Bürgerhaus

Bürstadt.Halbzeit bei den Bürstädter Ferienspielen: Drei Wochen insgesamt beschäftigen sich die Kinder im Bürstädter Bürgerhaus mit dem Thema Zirkus. Inzwischen sind Clowns, Zauberer und Artisten fleißig bei den Proben. Neben den Einradfahrern gibt es auch die Akrobaten, die mit ihrer Betreuerin Sandra Beilstein eine besondere Choreographie einstudieren (unser Bild). Doch auch die Handwerker arbeiten fleißig an der Manege, in der die Abschlussaufführung in der dritten Woche stattfinden soll. Dann wollen die Kinder ihren Eltern, Freunden und Familien zeigen, was sie während des Projektes auf die Beine gestellt haben. kur

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 11.07.2019