„Mangel an Ärzten“

Mannheim.In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen gibt es nach Einschätzung der Organisation Pro Familia vor allem auf dem Land zu wenige Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Je nach Landkreis müssten betroffene Frauen weite Strecken auf sich nehmen, um einen Eingriff vornehmen zu lassen, kritisiert Gudrun Christ, Geschäftsführerin des Pro-Familia-Landesverbands in Baden-Württemberg. Dem Gesetz nach ist es Aufgabe der Bundesländer, eine ausreichende Versorgung an entsprechenden Ärzten sicherzustellen. In Baden-Württemberg zum Beispiel liegen allerdings keine verlässlichen Zahlen darüber vor, wie viele Mediziner Abbrüche vornehmen. tat

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019