Mannheim baut Stadtbahn-Netz aus

Das Tram-Netz in Mannheim wird bis 2026 ausgebaut. © Rittelmann

Mannheim.Die Quadratestadt will bis 2026 massiv in den Ausbau des Straßenbahnnetzes investieren. Dies kündigte Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) an. Die RNV-Verkehrsbetriebe rechnen für dieses Vorhaben mit hohen Zuschüssen aus dem Mineralölsteuertopf.

Bis zu 160 Millionen Euro sollen unter anderem in die Erweiterung der zentralen Haltestelle am Hauptbahnhof, neue Schienenstränge sowie den barrierefreien Umbau von Haltestellen fließen, so Specht. Bei dem Ausbauprogramm gehe es vor allem darum, die beiden neuen Stadtquartiere Glückstein und Franklin an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden.

Geplant ist, eine neue Tram-Linie von Rheinau-Nord ins ehemalige US-Wohnviertel Franklin teils auf bestehenden, teils auf Neubaustrecken zu führen. lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018