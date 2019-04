Mannheim feiert begeistert seine Meister-Adler

Mannheim.Nach dem Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Meisterfeierlichkeiten der Adler Mannheim gestern ihren Höhepunkt gefunden. Tausende Fans brachen auf dem Paradeplatz in Jubel aus, als die Mannschaft mit Trainer Pavel Gross auf dem Balkon des Stadthauses den DEL-Pokal präsentierte. „Wir hatten in diesem Jahr eine unglaubliche Mannschaft mit unglaublichen Charakteren“, sagte Gross. „Hut ab vor euch Fans, ihr habt uns toll unterstützt.“

Zuvor hatte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) die Spieler im Ratssaal empfangen. „Dieser Titel ist außergewöhnlich. Kein Meister hat bislang im Eishockey derart dominiert wie die Adler in diesem Jahr: Erst stellten sie mit 116 Zählern einen Punkterekord in der Hauptrunde auf, dann mussten sie sich in den Play-offs nur zweimal geschlagen geben“, sagte er. Kurz überreichte an Kapitän Marcus Kink ein Bild, das Mannheim als Eishockey-Stadt auswies. „Die Chance ist da, dass eine neue Ära beginnt.“

Nach dem Party-Marathon des Wochenendes war der Pokal ramponiert, auch die Spieler waren gezeichnet. „Ich habe meine Stimme in den vergangenen Tagen verloren“, sagte Kink. David Wolf konnte nur noch flüstern.

Die Anhänger säumten gestern die Straßen der Innenstadt, als die Meister-Adler in Cabrios den Autokorso Richtung Wasserturm starteten. Bei der abschließenden Feier in der SAP Arena musste der Club sogar den Oberrang öffnen, um den Ansturm der Fans zu bewältigen.

