Mannheim liegt hinten

Mannheim.Landesweit bildet Mannheim bei der Versorgung der Schulen mit Sozialarbeitern das Schlusslicht. Auf tausend Schüler kommen 0,79 Stellen, der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt bei 1,3. Während in Heidelberg bereits seit 2015 alle öffentlichen Schulen auf diesem Gebiet Unterstützung erhalten, sind es in Mannheim weniger als die Hälfte. Der Gesamtelternbeirat der Stadt (GEB) fordert eine Verdopplung der Stellen schon für den nächsten Doppelhaushalt 2020/21. „Leider entscheiden immer noch die soziale Herkunft und die finanziellen Möglichkeiten der Eltern über den Bildungserfolg der Schüler“, sagte GEB-Vorsitzender Thorsten Papendick. Jährlich schafft die Stadt weitere 1,5 Vollzeitstellen. bhr

