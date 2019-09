Mannheim prüft Bau von Radbrücke

Mannheim.Mit einer Machbarkeitsstudie will die Stadt Mannheim die Möglichkeit einer Rad- und Fußgängerbrücke nach Ludwigshafen prüfen. Das kündigte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Dienstag in der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats an. Dabei soll auch die Stadt Ludwigshafen eingebunden werden.

Wegen der Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Probleme mit den beiden Hochstraßen in Ludwigshafen hatten SPD und Grüne im Mannheimer Gemeinderat entsprechende Anträge eingereicht, den Bau einer solchen Verbindung zu erörtern. Auch eine Studie des renommierten dänischen Architekturbüros Gehl zur Aufwertung der Mannheimer Innenstadt, über die in der Sitzung diskutiert wurde, hatte eine Brücke in die Nachbarstadt angeregt.

„Wir brauchen einen Mobilitätspakt für die Region“, sagte Kurz mit Blick auf die Probleme der Ludwigshafener Hochstraßen. Alle Vorschläge für Verkehrslösungen müssten geprüft werden, alle Betroffenen müssten an einen Tisch – nicht nur die beiden Städte, sondern auch die beiden Bundesländer, die Industrie- und Handelskammern und die Unternehmen. imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019