Mannheim richtet schiefe Bäume nach Sturm wieder auf

Nach dem Sturm vom 6. August mussten in der erst vor wenigen Jahren neu angepflanzten Platanenallee der Mannheimer Augustaanlage 25 entwurzelte Bäume entfernt werden. 39 weitere Bäume waren durch den Sturm in eine Schieflage gedrückt worden. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Die schiefen Bäume werden in dieser Woche wieder gerade gerichtet und haben nach Einschätzung von Angelika Schlegel

...