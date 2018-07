Mannheim schwitzt bei Temperaturen von 36 Grad

Anzeige

Mannheim.Schwitzen, schwitzen, schwitzen – der Deutsche Wetterdienst prognostiziert auch für heute und morgen Temperaturen von bis zu 36 Grad. Das heiße Wetter setzt vielen Mannheimern zu, und so stöhnen nicht nur die Arbeiter auf der Baustelle am Paradeplatz (Bild) wegen der Hitze, sondern auch städtische Angestellte beim regelmäßigen Bewässern der Grünanlagen. Und auch Senioren. Dass die Altenheimbewohner ausreichend trinken, steht für die dortigen Pfleger deshalb an allererster Stelle. Auch Cafés in der Innenstadt bereite die schweißtreibende Hitzewelle teilweise Probleme, erzählt eine Betreiberin auf den Planken. seko (Bild: Koch)