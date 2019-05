Mannheim: Tausende feiern das Grundgesetz

Mannheim.Schülerinnen der Friedrich-List-Schule (Bild) haben am Donnerstag in Mannheim eine Aktion zu „70 Jahre Grundgesetz“ organisiert. Bis zu 6000 Teilnehmer konnten sich an Ständen in der Innenstadt über den Bezug von Behörden und Organisationen zum Grundgesetz informieren. Im Anschluss versammelten sich etliche von ihnen vor dem Schloss. Oberbürgermeister Peter Kurz sagte, das Grundgesetz habe Deutschland in die Demokratie geführt. „Dass Deutschland das erreicht hat, ist nicht selbstverständlich.“ Die „MM“-Redakteure Dirk Lübke und Stephan Eisner sowie Lehrer Marco Kunz moderierten die Veranstaltung. seko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019