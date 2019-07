Mannheim wird „Sicherer Hafen“

Mannheim.Die Stadt Mannheim erklärt sich dazu bereit, aus Seenot auf dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Mit einer Mehrheit aus SPD, Grünen, Linken und FDP beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend, sich als 70. deutsche Kommune der Initiative „Sichere Häfen“ anzuschließen.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) betonte, dass es sich dabei nur um eine humanitäre Geste und nicht um einen „neuen Migrationspfad“ handele. In einem Schreiben an die Bundesregierung wird unter anderem auf die Belastungen verwiesen, die es bei der Integration von Zuwanderern aus Südosteuropa in Mannheim gibt.

In seiner letzten Sitzung stimmte der bisherige Gemeinderat – der neugewählte tritt erstmals in zwei Wochen zusammen – auch für den Erhalt der Multihalle. Die besondere Dachkonstruktion des Bauwerks im Herzogenriedpark soll bis 2023 saniert werden. sma/pwr

