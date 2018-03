Mannheimer Becher gegen Müllflut

Anzeige

Mannheim.Mit einem eigenen Mehrwegbecher für Kaffee will die Stadt Mannheim gegen die Müllflut vorgehen. Ab Samstag gibt es die Behälter für vier Euro zu kaufen. Kunden können sie in vielen Cafés füllen lassen und nach Gebrauch wieder abgeben, wofür sie eine Pfandmarke erhalten. Bislang landen jeden Tag rund 32 000 Einwegbecher in Mannheim im Müll, davon geht die Stadtverwaltung aus. Sie hat das Mehrwegsystem zusammen mit mehreren Anbietern ins Leben gerufen. Von Samstag an wollen sich 14 Unternehmen – hauptsächlich Cafés und Bäckereien – mit 50 Verkaufsstellen an der Aktion beteiligen. Den Becher soll es dann in allen teilnehmenden Geschäften auch außerhalb Mannheims geben. ( bro