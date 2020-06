Mannheimer Flugplatz und Airline sind optimistisch

Der Eingang zum Flugplatz Mannheim. Innen gilt Maskenpflicht. © Blüthner

Mannheim. Die Mannheimer Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) und der Mannheimer City Airport schauen optimistisch in die Zukunft. Laut den Geschäftsführern Reinhard Becker (Flugplatz) und Dirk Eggert (RNA) könnten kleine Airlines und Flugplätze schneller wieder an Fahrt gewinnen als die Großen in der Branche. Man habe zwar Bedenken, dass es noch relativ lange dauern werde, bis die Luftverkehrsbranche insgesamt wieder die Zahlen der Vor-Corona-Zeit erreichen werde. Aber: „Wir sind optimistisch, denn möglicherweise sind kleinere Flugplätze etwas weniger betroffen. Die großen Urlaubsströme finden ja bei uns nicht statt“, sagte Becker im Interview mit dieser Redaktion.

Es sei für die Mannheimer nicht relevant, dass andere Länder Grenzen wieder öffneten. Seit die RNA wieder die Insel Sylt anfliege, würden die Menschen auch fleißig buchen, so Eggert. Becker: „Für die kleineren Plätze wird der Aufschwung wohl etwas schneller kommen.“ Ein weiterer Punkt, der den Flugplatz-Chef positiv stimmt: Die pessimistischen Prognosen vom März werden sich vermutlich nicht bewahrheiten. „Wir haben zunächst prognostiziert, dass wir einen Verlust von 1,4 Millionen Euro haben werden. Momentan sieht es aber so aus, als kämen die Einnahmen doch stärker zurück, als wir erwartet hatten“, sagte Becker. Zu den Verlusten der RNA konnte Eggert keine Zahlen nennen. jor

