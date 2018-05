Mannheimer Freibad-Saison eröffnet

Anzeige

Mannheim.Die Mannheimer Freibäder haben erstmals einheitlich am vergangenen Samstag die Badesaison eröffnet. Ins zentrale Herzogenriedbad kamen zum Start rund 100 Besucher, von denen sich einige – im Bild (v.l.) die Geschwister Michael (15) und Michaela Schmitt (14) sowie ihre Freunde Vivian Krumbacher (13) und Erwin Redzic (13) – gleich ins kühle Nass trauten. Die Wassertemperaturen sollen im Lauf der Woche von knapp unter 20 Grad Celsius auf 24 Grad ansteigen. Die Badesaison 2018 endet in diesem Jahr bereits am 9. September, etwa eine Woche früher als im Sommer 2017. Im vergangenen Jahr strömten trotz wechselhaften Sommerwetters rund 240 000 Besucher in die städtischen Freibäder. MC (Bild: MC)