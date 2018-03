Mannheimer genervt

Anzeige

Mannheim.Die Einschätzung der Mannheimer zum Zustand der Straßen und Wege hat sich deutlich verschlechtert. 48 Prozent der im Bürgerbarometer des „Mannheimer Morgen“ Befragten sagen, die Straßen der Stadt sind in einem eher schlechten Zustand. Bei einer früheren Umfrage im Jahr 2003 meinten dies nur 34 Prozent. Die Stadtverwaltung bekommt bei diesem Thema schlechte Noten: 67 Prozent finden, die Stadt tue zu wenig, um die Straßen in Schuss zu halten. 52 Prozent sind zudem der Meinung, es solle für die Reparatur maroder Straßen an anderer Stelle gespart werden. lang