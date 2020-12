Mannheimer Impfzentrum fast startklar

Mannheim.Das Impfzentrum in der Mannheimer Maimarkthalle ist beinahe fertig. Am Montagmorgen wurden die innerhalb von zwei Wochen vorbereiteten Räumlichkeiten einigen Pressevertretern vorgestellt. Die Einrichtung sei „kurz vor der Betriebsfertigkeit“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Nach seinen Worten fehlt neben dem verfügbaren Impfstoff, mit dem im Januar gerechnet wird, aktuell nur noch die Software vom Land. Das Zentrum wurde im Auftrag der Stadt federführend von der Feuerwehr geplant und errichtet. Kurz sprach allen Beteiligten ein großes Kompliment für die Schnelligkeit aus. Ursprünglich hätte mit dem Impfen möglichst bereits am 15. Dezember begonnen werden sollen. Nun wird es am Donnerstag einen ersten Probedurchlauf geben.

In der Maimarkthalle sollen täglich bis zu 1680 Menschen geimpft werden. Ergänzend sind in dem Zentrum fünf mobile Teams vorgesehen, die von dort aus etwa in Pflegeheime fahren. Betreiberin des sogenannten Spezialkreisimpfzentrums ist die Stadt, die Finanzierung wollen Bund und Land übernehmen. Einstweilen ist der Betrieb bis Ende April vereinbart. Der Maimarkt (geplant von 24. April bis 4. Mai) könnte nach Angaben der Organisatoren auch außen herum stattfinden. sma

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020