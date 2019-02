Mannheimer Jungköchin holt Pokal

Mannheim.Mit einem Drei-Gänge-Menü hat sich die Mannheimer Köchin Olga Ovsyannikova (Bild) bei der Stadtmeisterschaft der Berufsköche im Badischen Hof in Seckenheim durchgesetzt. Die 19-Jährige vom Delta Park-Hotel gewann bei dem Wettbewerb der Initiative für Mannheim und Ludwigshafen den Wanderpokal. Die Berufsköche vergeben die Auszeichnung für die besten Auszubildenden seit 1970 – in diesem Jahr konkurrierten fünf Nachwuchskräfte um die Trophäe. Der neue Ariva-Pokal für die beste Service-Leistung ging unter sechs Wettbewerbern an Maren Schaile vom Mannheimer Radisson Blu-Hotel. mer

