Mannheimer Kirchen sagen Weihnachtsgottesdienste ab

Wie in allen anderen katholischen und evangelischen Mannheimer Kirchen wird es auch in der Christuskirche (Bild) an Weihnachten keine Gottesdienste geben. Darauf einigten sich der katholische Stadtdekan Karl Jung und sein evangelischer Amtsbruder Ralph Hartmann. Die Gemeinden reagieren damit auf die steigende Zahl von Corona-Infizierten.

© Bauer