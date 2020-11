Mannheimer Kliniken schalten in den Notfallmodus

Mannheim.Die Corona-Lage in der Region spitzt sich zu. Am Dienstag gaben das Universitätsklinikum, das Theresienkrankenhaus, die St. Hedwig-Klinik sowie das Diakonissenkrankenhaus in Mannheim bekannt, dass nicht dringliche Operationen verschoben werden, um mehr Intensivkapazitäten für Corona-Patienten bereitzuhalten. Notfallbehandlungen seien jedoch weiterhin uneingeschränkt möglich, teilten die Krankenhäuser mit.

Zudem gilt in den Mannheimer Krankenhäusern seit dieser Woche ein striktes Besuchsverbot. Aufgrund der deutlich gestiegenen Infektionszahlen dürfen ab sofort nur noch Schwerstkranke und Kinder besucht werden. Eine Ausnahmeregelung gilt auch bei Geburten und ambulanten Behandlungen.

Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Dienstag 140 neue Corona-Fälle registriert. Das berichtete Amtsleiter Peter Schäfer im Hauptausschuss des Gemeinderats. Auch ein weiteres Todesopfer sei hinzugekommen. Am Montag hatte die Stadt neun Todesfälle auf einen Schlag gemeldet, zu denen es am Wochenende vor allem in einem Seniorenheim gekommen war.

Kurve flacht nicht ab

Nach Schäfers Worten sprechen die neuen Zahlen „ganz sicher nicht für ein gebremstes Infektionsgeschehen“ in Mannheim. Auch Oberbürgermeister Peter Kurz sprach von einer dynamischen Steigerung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den aktuellsten Zahlen der Stadt bei 223,7. Das Land bezifferte sie am Dienstag für Mannheim sogar mit 228,5, das ist momentan der höchste Wert in ganz Baden-Württemberg. Die Inzidenz-Werte von Stadt und Land weichen wegen nachträglich gemeldeter Fälle immer wieder ab.

Kurz verwies auch auf die nicht minder dramatische Situation auf der linken Rheinseite, gemeint sein dürften Ludwigshafen und Speyer. Der Mannheimer Oberbürgermeister kündigte Gespräche mit anderen Verantwortlichen darüber an, ob in der Region vielleicht eine länderübergreifende „Hotspot-Strategie“ sinnvoll sei. Dies werde aber einige Zeit beanspruchen. Es mache wohl auch Sinn, vor der möglichen Verhängung konkreter Maßnahmen erst die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten in der kommenden Woche abzuwarten.

In Ludwigshafen wurden am Dienstag 55 neue Corona-Fälle gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 312,3 auf 285,6. Die Stadt teilte ebenfalls mit, dass in der Friedrich-Ebert-Halle ein Impfzentrum eingerichtet werden soll. In Speyer gilt ab diesem Mittwoch wegen der steigenden Infektionszahlen eine Maskenpflicht in weiten Teilen der Innenstadt. So muss etwa rund um den Dom ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Speyer verzeichnete am Dienstag elf neue Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz sank daher leicht von 367,9 auf 352.

Der Verzicht auf härtere Corona-Beschlüsse beim Treffen von Bund und Ländern am Montag hat unterdessen Kritik ausgelöst. „Was soll denn ein einfacher Bürger noch denken, wenn sich diese Damen und Herren streiten und sich auf nichts Vernünftiges einigen können?“, fragte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, im SWR. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020