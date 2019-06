Mannheimer Schillertage eröffnet

Mannheim.Es ist „eines der größten Theaterfestivals Deutschlands“, hob Schauspielintendant Christian Holtzhauer hervor: Mit Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat er am Donnerstagabend die 20. Internationalen Schillertage am Nationaltheater eröffnet. Sie erinnern an die „Räuber“-Uraufführung am 13. Januar 1782 in Mannheim, bieten an den elf Festivaltagen aber auch einen aktuellen Blick auf das Werk des Dichters sowie Stücke moderner Autoren. Zu den Veranstaltungsorten zählt die „NTM-Arena“ (Bild), eigens auf dem Vorplatz des Theaters errichtet aus etwas mehr als 2500 Gerüstteilen im Gesamtgewicht von 15 Tonnen. pwr

