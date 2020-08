Mannheimer Schülervertreter fordern Maske im Unterricht

Nordrhein-Westfalen: Im Klassenzimmer ist Maske seit 12. August Pflicht. © dpa

Mannheim.In einem offenen Brief an Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sprechen sich zehn Mannheimer Schülervertreter – überwiegend aus Gymnasien – für eine Mund-Nase-Bedeckung auch in den Klassenzimmern aus. Wegen der räumlichen Verhältnisse sei es den Schülern nicht möglich, ausreichend Abstand zu halten. Das erhöhe die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken – mit der Folge einer erneuten Schließung von Schulen. „Eine solche Situation möchten wir unbedingt vermeiden“, heißt es in dem Brief, der nun – drei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahrs – verschickt wurde. „Für uns alle ist es das kleinere Übel, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, solange man damit einer erneuten Schulschließung entgegenwirken kann“, betonen die Schüler. Das Kultusministerium in Stuttgart hatte sich Anfang Juli für einen Verzicht auf Mindestabstand ausgesprochen. Wie in Rheinland-Pfalz und Hessen möchte Baden-Württemberg Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen der Schulen, also auf Fluren, in den Aulen oder Toiletten. Nordrhein-Westfalen verlangt als erstes Bundesland Mund-Nase-Bedeckungen auch in den Klassenzimmern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020