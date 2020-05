Mannheimer Stadtparks blühen wieder für alle

Mannheim.Ab diesem Montag sind der Luisen- und der Herzogenriedpark in Mannheim wieder für alle Besucher geöffnet. Das teilte die Parkleitung am Sonntag mit. Seit 6. Mai durften bereits Inhaber von Jahreskarten wieder in die beiden Stadtparks. Für den Luisenpark gilt allerdings weiter eine maximale tägliche Obergrenze von 4500 Menschen. Im Herzogenriedpark sind bis zu 2500 erlaubt. Daher wird allen Besuchern empfohlen, vorab auf den Internetseiten der Stadtparks nachzusehen, ob an jenem Tag womöglich eine vorzeitige Schließung droht. Ansonsten endet die Öffnungszeit um 21 Uhr. Unser Bild entstand am Sonntag und zeigt die blühende Pracht, die es aktuell im Herzogenriedpark zu bestaunen gibt. sma (Bild: Michael Ruffler)

