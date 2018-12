Mannheimer Winterdienst startklar

Mannheim.Der Mannheimer Winterdienst zeigt sich rechtzeitig zu den ersten Frostnächten der Saison „voll einsatzbereit“. Im Bild schaufeln Christian Beck (l.) und Dimitrios Pitikas Streusalz im neuen, mit rund 1000 Tonnen gut gefüllten Lager im Stadtteil Wohlgelegen. In den vergangenen Jahren ist der städtische Verbrauch allerdings deutlich zurückgegangen. So wurden im zurückliegenden Winter in Mannheim nur 300 Tonnen Salz gestreut. Früher waren es schon bis zu 2500 Tonnen gewesen. Auch die Zahl der Einsätze der 220 Winterdienst-Mitarbeiter sowie die der Streu- und Räumfahrzeuge ist seit 2009/10 gesunken. lang

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018