Mannheims goldene Eishockey-Generation

Mannheim.Der Traum von Tim Stützle (l.) hat sich erfüllt. Bei der Talentziehung der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben die Ottawa Senators den Stürmer der Adler Mannheim an Position drei gezogen. So früh ging vor sechs Jahren auch Leon Draisaitl über die Bühne, der inzwischen in Edmonton zum Superstar gereift ist und zum besten Spieler der abgelaufenen NHL-Hauptrunde gewählt wurde. „Leons Leistungen sind für mich Ansporn“, sagte Stützle im Interview mit dieser Redaktion. Der 18-Jährige feierte seinen großen Abend mit seiner Familie und seinen Mannheimer Teamkollegen. Dazu gehörte auch Moritz Seider (r.), den vor einem Jahr die Detroit Red Wings an sechster Stelle auswählten. cr

