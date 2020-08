Mannheims starke Seiten

Mannheim.Die Stadteinfahrt mit dem Wappen und dem Schriftzug „Mannheim“ – sie prägen das Titelbild unseres Sonderhefts, das heute dieser Zeitung beiliegt. Auf 40 Seiten zeigen wir wieder, was die Stadt an Rhein und Neckar so lebenswert und spannend macht. Eine der Entdeckungstouren führt durch das Schloss, eines der größten Barockschlösser Europas. Der Prachtbau ist genau 300 Jahre alt – wir zeigen, wie der Kurfürst damals residierte und wie die Räume heute aussehen. Die Beilage widmet sich außerdem unserer „Sprooch“, den kulinarischen Spezialitäten der Stadt, den vielen erstaunlich großen Oasen, der Kunst und den tollkühnen BMX-Fahrern und Skatern von hier. „Made in Mannheim“ heißt es auf einer Doppelseite – mit prägenden Produkten, die in Mannheim hergestellt werden. stp

