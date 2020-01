Marchivum zeigt Fotos der Nachkriegszeit

Mannheim.Heute wäre das undenkbar: Polizisten, die in der Mannheimer Innenstadt am Friedrichsplatz den Verkehr regeln, werden mit Weihnachtsgeschenken überhäuft. Das Bild ist 1955, als der Wasserturm noch sein Notdach hat und es kaum Ampeln gibt, aufgenommen. Es stammt von der Agentur „Roden-Press“ des Ehepaars Hans und Maria. Aus seinem Nachlass hat das Marchivum, das Mannheimer Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung, 60 000 Bilder übernommen, die überwiegend aus der Nachkriegszeit stammen. Zwar sind die Bestände noch nicht komplett gesichtet. Einige besonders beeindruckende Aufnahmen werden dennoch bereits ab Mittwoch in einer Ausstellung im Marchivum gezeigt und geben einen hervorragenden Eindruck vom Leben in der Nachkriegszeit. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020