Marin Sverko kehrt aus Mainz zurück

Karlsruhe.Der Karlsruher SC hat den Abwehrspieler Marin Sverko ausgeliehen. Der 20-Jährige kehrt vom FSV Mainz 05 für ein Jahr ohne Kaufoption zurück zum KSC, für den er bereits in der Jugend gespielt hatte. Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit.

„Mit dem, was er in seiner Zeit in Mainz gelernt und mitgenommen hat, kann er hier bei uns nun die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen“, sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer der Deutschen Presseagentur. Sverko war im Januar 2017 nach Mainz gewechselt, stand dort bisher aber nur in der zweiten Mannschaft in 19 Einsätzen in der Regionalliga Südwest auf dem Platz.

Keine Eingewöhnungszeit

„Ich will natürlich versuchen, Spielpraxis zu sammeln, mich weiter entwickeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen“, freute sich Sverko nach der Vertragsunterschrift. „Dass dies im Wildpark geschieht, wo ich groß geworden bin, macht die Sache natürlich einfacher, weil ich in ein mir bekanntes Umfeld komme und keine Eingewöhnungszeit brauchen werde. “ dpa/mia